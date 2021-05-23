Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. İsmail Y. yönetimindeki 60 T 0830 plakalı Dacia marka ticari taksi karşı yönden gelen Mustafa Ç. yönetimindeki 60 KB 220 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Alaattin D (52), Fevzi Ç (64), Salih E. ve Umut E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar