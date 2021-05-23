Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. İsmail Y. (46) yönetimindeki 60 T 0830 plakalı Dacia marka ticari taksi karşı yönden gelen Mustafa Ç. (32) yönetimindeki 60 KB 220 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Alaattin D. (52), Fevzi Ç. (64), Salih E. (26) ve Umut E. (35) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

(Şaban Konyar/ İHA)

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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