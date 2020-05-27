Tokat'ta iki mahallede uygulanan karantina sona erdi
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Tokat'ta iki mahallede uygulanan karantina sona erdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı.

Tokat'ta iki mahallede uygulanan karantina sona erdi
27.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:25

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuruçay ve Ziya Gökalp mahallelerinde 7 Mayıs'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Bunun üzerine iki mahalledeki karantinanın bu gece itibarıyla sona ermesine karar verildi.

Kaynak: AA

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