Tokat'ta iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
02.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:05
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Niksar-Akkuş kara yolunda F.A. (49) yönetimindeki 06 DR 7694 plakalı kamyonet ile S.K'nin (33) kullandığı 38 ADK 429 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V. (59) ve T.A. (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı
Kaynak: AA