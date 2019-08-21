Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga

21.08.2019 09:14

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçede iki gün önce Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan ve büyüyen kavga sonrası gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıktı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA