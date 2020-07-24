Tokat'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kurban Bayramı yardımı yapıldı Tokat'ta, 10 bin 89 haneye Kurban Bayramı dolayısıyla yardım yapıldı.

Tokat'ta, 10 bin 89 haneye Kurban Bayramı dolayısıyla yardım yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat Valiliği koordinesinde merkez ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından Kurban Bayramı öncesinde 10 bin 89 haneye toplam 4 milyon 822 bin 470 lira bayram yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tokat Valiliği olarak her zaman vatandaşların yanında, yakınında olunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA