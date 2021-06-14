Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı
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Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı

Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta, hava şartlarından etkilenen ihracatlık kiraz cinslerinde verim kaybı yaşanması çiftçiyi olumsuz etkiledi.

Tokat'ta, hava şartlarından etkilenen ihracatlık kiraz cinslerinde verim kaybı yaşanması çiftçiyi olumsuz etkiledi.

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa ile Akyamaç köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihraç edilen ziraat 0900 cinsi kirazlarda bu sezon verim kaybı yaşanıyor. Olumsuz hava şartları sonucu kiraz ağaçlarında verimin düşmesi ihracatı olumsuz etkiledi. Çiftçi Niyazi Şen, verimin düşmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini belirerek, "Kirazlarda dolu yarası var, yağmurdan etkilenen meyveler oldu. Hasada sıkıntılı başladık" diye konuştu

İhracatlık kirazlarda verim düşük

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Erkek, geçtiğimiz yıllara göre kirazda bu sene verim kaybı yaşandığını ifade ederek, "Diğer kirazlarımızda verim iyi ama ihracatlık kirazlarda verim düşük. Bu sene mahsul az. Fiyatlar yerinde sayıyor, maliyetler yüksek" dedi. İsmail Erkek ise ihracatlık kirazlardan verim alamadıkları için mağdur olduklarını belirterek, "Kiraz toplayanlara verdiğimiz yevmiye 90 lira. Verim düşük olduğu için adeta 'dostlar bizi iş başında görsün' misali çalışıyoruz. Geçen yıl 10 liradan verdiğimiz kiraz bu sene 8 lira" diye konuştu.

Hava şartları kirazı olumsuz etkiledi

Komisyoncu Alper Genç, kiraz ihracatın başladığını belirterek, "İhracatlık olan kirazlarda bu sene hava şartlarından dolayı problem oldu. Normalde 80 ile 100 kilo veren ağaçlarda 10-15 kilo kiraz verdi. İç piyasada 3-4 lira, ihracatlık kirazlar ise 10-14 lira arasında. Ama kiraz yok. Türkiye genelinde hava şartları kirazı olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı
Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı
Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı
Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı - Haberler Ekonomi
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