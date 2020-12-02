Tokat'ta ihracat rakamlarında artış

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kentte ihracat rakamlarının son bir yıl içerisinde ciddi şekilde artmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Tokat'ta ihracat rakamlarını nasıl daha da yükseltebiliriz bunu odaklanmamız lazım" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kentte ihracat rakamlarının son bir yıl içerisinde ciddi şekilde artmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Tokat'ta ihracat rakamlarını nasıl daha da yükseltebiliriz bunu odaklanmamız lazım" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Dış Ticaret İstatistikleri konusunda açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bir önceki yılın Ekim ayın göre ihracat Samsun'da yüzde 34.9, Tokat'ta yüzde 101.1, Amasya'da yüzde 9.5 artarken, Çorum'da yüzde 21.6 azaldı. İthalat Samsun'da yüzde 24.4 artarken, Çorum'da yüzde 27.3, Tokat'ta yüzde 56.6, Amasya'da yüzde 25.7 azaldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın yakın zamanda en az on katı kadar ihracat yapabilecek yerel rezervlerine sahip bir şehir olduğunu söyledi. İhracat rakamlarının son bir yıl içerisinde ciddi şekilde artması ve Türkiye genelinde de dereceye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Başkan Çelik, "Tokat'ta ihracat rakamlarını nasıl daha da yükseltebiliriz bunu odaklanmamız lazım. Bununla ilgili de gerekli her türlü alt yapı çalışması yaptık. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin acilen ivedilikle ve çok hızlı açılması lazım. Bu konu bizim için son derece hayati son derece önemli. Yöresel tarım ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarı açılması için çok ama çok gerekli bir yönetim ekleri. Hep beraber bunla ilgili çok yoğun bir emek ve çaba sarf ediyoruz" dedi.

Başkan Çelik, yapılan çalışmalarla 2-3 yıllık sürede Tokat'ın 200 - 300 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağını ifade ederek, "Pandemi dahil hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmaksızın gece gündüz çalışıp bu şehrin ekonomisine layık olduğu hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı