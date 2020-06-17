Tokat'ta içme suyu deposu çalışmaları
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Tokat'ta içme suyu deposu çalışmaları

Tokat Belediyesi tarafından Erenler bölgesinde başlatılan içme suyu deposu çalışmalarında 400 tonluk deponun yüzde 85'i tamamlandı.

Tokat'ta içme suyu deposu çalışmaları
17.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:49

Tokat Belediyesi tarafından Erenler bölgesinde başlatılan içme suyu deposu çalışmalarında 400 tonluk deponun yüzde 85'i tamamlandı.

Erenler Mahallesi, Soğucak Bağları bölgesi ile Boyunbaba ve orta mezarlık bölgelerindeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile devam eden çalışmalarda sona gelindi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Erenler bölgesinde 400 tonluk içmek suyu depomuzda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu depomuzdan Boyunbaba, Erenler ve orta mezarlık bölgelerimize de suyu ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın kaliteli ve modern hizmetler alması için altyapı konusunda hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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