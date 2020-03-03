Tokat'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı
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Tokat'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

03.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:50
Tokat'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

'ın ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, 250 metre telefon kablosunun çalınması olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin Reşadiye ilçesinde yaşadığını belirledi.

Jandarma ekipleri 6 şüphelinin ikametlerinde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 150 metre telefon kablosu, 2 demir makası ile ahşap direk ele geçirdi.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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