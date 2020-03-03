Tokat'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 250 metre telefon kablosunun çalınması olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin Reşadiye ilçesinde yaşadığını belirledi.
Jandarma ekipleri 6 şüphelinin ikametlerinde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 150 metre telefon kablosu, 2 demir makası ile ahşap direk ele geçirdi.
Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA