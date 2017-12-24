Tokat'ta Hes Eylemi

Tokat'ın Zile ilçesinde bir grup, Çekerek Irmağı üzerindeki HES projelerinin durdurulması için eylem yaptı.



Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu üyelerinin bulunduğu iki otobüs, jandarma tarafından Tokat il sınırında durduruldu. Jandarmanın ilerlemesine izin vermediği otobüsün içindeki platform üyeleri Çorum il sınırında basın açıklaması yaptı.



Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu adına Yusuf Çelik, yaptığı açıklamada, "Tüm ırmakları özgür kılıncaya dek birlikte mücadele edeceğiz. Tokatlılar ve Yozgatlılar olarak dostlarımızla birlikte öncelikle Çekerek Irmağı HES projeleri iptal edilene kadar direneceğiz." dedi.



Basın açıklamasının ardından gruptakiler halay çektiler. Grup bir süre slogan attıktan sonra otobüslere binerek ayrıldı.



Jandarma ve polis ekiplerinin ilçe genelinde güvenlik tedbirleri aldığı, jandarma ekiplerinin drone ile havadan görüntü kaydettiği görüldü.