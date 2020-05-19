Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu
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Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu

Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyuTOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, havai fişek gösterisi ve araç konvoyu yapıldı.

Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu
19.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:25

Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu

TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, havai fişek gösterisi ve araç konvoyu yapıldı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri Hıdırlık Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi yaptı. Gösterinin yapıldığı alanda bulunan vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonları ile görüntüledi. Tokat Extreme Off Road Kulübü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saat 21.00'de araç konvoyu yapacaklarını duyurdu. Havai fişek gösterisinin yapıldığı bölgede toplanan sürücüler, bayraklarla şehir turu attı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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