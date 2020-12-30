Tokat'ta Hanımelleri Üretim Atölyesi kuruluyor
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Tokat'ta Hanımelleri Üretim Atölyesi kuruluyor

30.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:41
Tokat'ta Hanımelleri Üretim Atölyesi kuruluyor

Tokat Belediyesi tarafından kadınların işgücüne katılımını sağlamak, kalifiye işgücü yetiştirilmesi amacıyla Hanımelleri Üretim Atölyesi kurulacak.

Tokat Belediyesi tarafından kadınların işgücüne katılımını sağlamak, kalifiye işgücü yetiştirilmesi amacıyla Hanımelleri Üretim Atölyesi kurulacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan atölye Bedestenlioğlu Mahallesi'nde kurulacak.

Eski İŞKUR binasında kurulacak atölye alanında incelemelerde bulunan Eroğlu, "8 Mart 2015 tarihinde Tokat'ta ilk Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezimizin açılışını yapmıştık. 6 yılda şehrimize dört yeni Hanımeli Merkezi ile iki adet mahalle konağı kazandırdık. Bugün ise geldiğimiz noktada artık hanımlarımızın aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak, kadınlarımızın işgücüne katılımını artırmak amacıyla yeni bir projemizin yapımına başlıyoruz. Hanımelleri üretim atölyelerimiz, gerek makine, teçhizat ve gerekse tecrübe deneyim olarak Hanımeli merkezlerimizin bir üst aşamasıdır. Atölyemizde el emeği göz nuru ürünler kategorize edilerek, planlanması yapılarak üretilmesi sağlanacaktır. Amacımız kadınlarımızın üretime olan katkılarını daha üst seviyelere çıkartmaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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