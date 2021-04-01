Tokat'ta hangi köy Kovid-19 karantinaya alındı?
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Tokat'ta hangi köy Kovid-19 karantinaya alındı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Tokat'ta hangi köy Kovid-19 karantinaya alındı?

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, Yağsıyan köyünde 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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