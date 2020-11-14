Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti
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Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti

14.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:11
Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti

Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.

Tokat'ta geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsi 25 liraya düştü.

Karadeniz'de balık sezonun başlaması ile tezgahlarında yerini alan hamsiye talep artıyor. Samsun'da 15 liraya kadar düşen hamsi Tokat'ta 25 liradan tezgahlarda alıcı bekliyor. Niksar yolu kavşağında balıkçılık yapan Mustafa Gökrem, geçtiğimiz haftalarda 50 liradan satılan hamsinin 25 liraya düştüğünü söyledi. Balığa talebin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Gökrem, en uygun fiyatla balık satmaya çalıştıklarını belirterek, "İki gün önce fiyatlar şuan ki fiyatların iki katı idi. Hamsi, Karadeniz'in kuru fasulyesi tezgahımızda olmazsa olmaz dediğimiz balığımız. Tokat halkı da hamsiyi çok seviyor. Geçen yıllara göre hamsinin pahalı olmasının bir sebebi de pandemiden dolayı çok talebin olmuş olması. Onun için talepleri karşılayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti
Tokat'ta hamsi fiyatları düşüşe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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