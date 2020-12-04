Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor

04.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:31

Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor Tokat'ta, 15-25 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsi cep yakıyor.

Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor

TOKAT - Tokat'ta, 15-25 lira arasında değişen fiyatlara satılan hamsi cep yakıyor.

Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi bereketi yaşandı. Hamside yaşanan bolluğun Tokat'ta ki tezgahlara yansımaması vatandaşları üzdü. Kentte pazar yerinde hamsinin kilosu 15 lira, balıkçılarda ise 20- 25 liradan satılıyor. Balıkçı Hamza Daldal, balık fiyatlarının kalitesine göre değiştiğin ifade ederek, "10 liralık hamsi istiyorlarsa aradıkları zaman bulurlar.. Yani balık kalitesine göre değişir. Her balık aynı fiyatta olmaz. 'Denizden çıkıyor, bu da balık o da balık' diyenler oluyor. Bunun kasalanması muhafazası, buraya gelmesi fiyatı etkiliyor. 8 liraya bu hamsiyi vermezsin. 8 liraya bizde alsak ta satsak" dedi.

Vatandaşlar ise fiyatlarda yakınarak Tokat'ta istedikleri fiyatta hamsiyi bulamadıklarını kaydetti.

Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor
Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor
Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor
Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

İlgili Haberler

2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor
Tokat'ta ihracat rakamlarında artış
Tokat'ta ihracat rakamlarında artış
Tokat'ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak
Tokat'ta 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta hamsi fiyatları cep yakıyor - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:31:55. #1.14#
title