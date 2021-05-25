TOKAT'TA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT'TA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI

TOKAT'TA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydaha gelen kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydaha gelen kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat' ın  Zile ilçesi ile Çorum'un Alaca ilçesi arasındaki kara yolunda, eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi

Alaca'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada  hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobilde bulunan Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Birol Bayır ile aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), Emine Bayır, hafif ticari araç sürücüsü Bekir Türker ile yanındaki Şerife Yılmaz (61) ve Rabia Türker (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Zile ve Turhal Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Aydemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKAT'TA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:59:13. #1.13#

title