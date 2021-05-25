TOKAT'TA, HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI

TOKAT'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydaha gelen kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydaha gelen kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat' ın Zile ilçesi ile Çorum'un Alaca ilçesi arasındaki kara yolunda, eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi

Alaca'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobilde bulunan Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Birol Bayır ile aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), Emine Bayır, hafif ticari araç sürücüsü Bekir Türker ile yanındaki Şerife Yılmaz (61) ve Rabia Türker (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Zile ve Turhal Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı