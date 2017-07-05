Tokat'ta Hafif Ticari Araç Kelkit Çayı'na Devrildi: 3 Yaralı
- Emniyet ve itfaiye ekiplerine ait araçlar Aracın yuvarlandığı 100 metrelik yer Aracın Kelkit çayı kenarındaki görüntüsü Polis ekiplerinin kaza yapan araca gelirken uçurumda düşüp kalkmaları Emniyet ekiplerinin kaza yapan aracı kontrolleri Olay yerine gelen kurtarıcının aracı çıkarması...
- Emniyet ve itfaiye ekiplerine ait araçlar
Aracın yuvarlandığı 100 metrelik yer
Aracın Kelkit çayı kenarındaki görüntüsü
Polis ekiplerinin kaza yapan araca gelirken uçurumda düşüp kalkmaları
Emniyet ekiplerinin kaza yapan aracı kontrolleri
Olay yerine gelen kurtarıcının aracı çıkarması Tokat'ta hafif ticari araç Kelkit Çayı'na devrildi: 3 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celalettin Ture (45) idaresindeki 06 ADV 649 plakalı hafif ticari araç, Erbaa-Niksar karayolu Karanlıkdere mevkisinde, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Kelkit Çayı'na devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan kızı Esmanur (15) ve oğlu Abdulsamet Ture (13) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın bulunduğu noktaya polis ve itfaiye ekipleri güçlükle ulaşabildi. Araç, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Kelkit Çayı'ndan çıkarıldı.