- Emniyet ve itfaiye ekiplerine ait araçlar

Aracın yuvarlandığı 100 metrelik yer

Aracın Kelkit çayı kenarındaki görüntüsü

Polis ekiplerinin kaza yapan araca gelirken uçurumda düşüp kalkmaları

Emniyet ekiplerinin kaza yapan aracı kontrolleri

Olay yerine gelen kurtarıcının aracı çıkarması Tokat'ta hafif ticari araç Kelkit Çayı'na devrildi: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Celalettin Ture (45) idaresindeki 06 ADV 649 plakalı hafif ticari araç, Erbaa-Niksar karayolu Karanlıkdere mevkisinde, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Kelkit Çayı'na devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan kızı Esmanur (15) ve oğlu Abdulsamet Ture (13) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aracın bulunduğu noktaya polis ve itfaiye ekipleri güçlükle ulaşabildi. Araç, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Kelkit Çayı'ndan çıkarıldı.