Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
31.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:26
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Nurettin Ertaş'ın kullandığı 34 HS 9531 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü kavşağında Yavuz Selim Aydın idaresindeki 19 ER 185 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA