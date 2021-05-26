Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E YUKSELDI Kazada yaralananlardan otomobil sürücüsü Birol Bayır'ın annesi Emine Bayır (74) kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YUKSELDI

Kazada yaralananlardan otomobil sürücüsü Birol Bayır'ın annesi Emine Bayır (74) kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Emine Bayır doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralı 6 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz