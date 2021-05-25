Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62), Abdulkerim Bayır (13) ve Elif Elmas Bayır (16) öldü.

Yaralanan Şerife Yılmaz (62), Nisanur (7), Şükriye (27) ve Birol Bayır (42) ile Bekir (57) ve Rabia Türker (22) ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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