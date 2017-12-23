Tokat'ta güvenlik güçleri 'Huzur operasyonu' yaptı



TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde ortaklaşa 'Huzur operasyonu' yaptı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. 554 personelin katıldığı operasyonda, 3 bin 605 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bin 20 araç, bin 25 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.