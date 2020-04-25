Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti
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Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çektiTOKAT'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında 'güneş halesi' olayı yaşandı.

25.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:55
Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

TOKAT'ta öğle saatlerinde güneşin etrafında 'güneş halesi' olayı yaşandı. Güneş etrafında halka oluşumunu görenler bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Tokat'ta tüm şehirden görülebilecek bir doğa olayı meydana geldi. Öğle saatlerinde güneşin etrafında 'Güneş halesi' adı verilen bir halka oluştu.Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar hem cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi hem de yaklaşık 30 dakika süren doğa olayını çıplak gözle izledi. Onlarca kişi de bu anın fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'ANI OLSUN DİYE FOTOĞRAFINI ÇEKTİM'

Gökyüzüne bakarken halkayı fark ettiğini söyleyen esnaf Adem Şimşek, "Değişik ve farklı bir olaydı. Cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştım. İlk defa denk geldiğim için fotoğrafını çektim. Anı olsun diye fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla da paylaştım. Onların da hoşuna gitti, beğendiler. Yarım saat sürdü" dedi.

'30 İLE 45 DAKİKA KADAR SÜRDÜ'

Bakkalık yapan Ebubekir Savaşan ise, "Bugün değişik bir doğa olayı ile karşılaştık. Belki ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştık. Görüntüyü incelediğimizde 'güneş halesi' adı ile geçen değişik bir doğa olayı görmüş olduk. İlk defa da gözlerimiz ile şahit olduk. Değişik bir gökkuşağı etrafında oluşmuştu. Hoş bir görüntüydü, komşularla beraber çıktık seyrettik, fotoğrafını çektik. Daha önce hiç denk gelmedik, ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyordu. Geçiş süreci 30 ile 45 dakika kadar sürdü" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ HALESİ NEDİR?

Tarihte eski inanışlara göre güneşin etrafında oluşan halka olan hale, yağmurun habercisi olarak nitelendiriyor. Meteoroloji biliminde de yüksek bulutlar genellikle fırtına öncesinde gelir, bir nebze bu eski anlayışı doğrular niteliktedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle 'halo cloudsö olarak da isimlendirilir. Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur. Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar.

Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti

Kaynak: DHA

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