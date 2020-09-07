Tokat'ta gölete giren genç kayboldu
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Tokat'ta gölete giren genç kayboldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.

Tokat'ta gölete giren genç kayboldu
07.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:00

Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.

Üçyol köyündeki sulama göletine serinlemek için giren Hasan Uygur (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma timleri bölgede inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polisler de gölette arama çalışması başlattı.

Dalgıç polislerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu gencin cesedi sudan çıkarıldı.

Uygur'un cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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