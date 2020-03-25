Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı
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İçişleri Bakanlığı, Kuaför, Tokat, Güncel

Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattıTOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kapatılması zorunlu olduğu bildirilen yerlerin dışında kalan bazı iş yerleri de kepenk kapattı.

25.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:04
Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kapatılması zorunlu olduğu bildirilen yerlerin dışında kalan bazı iş yerleri de kepenk kapattı. Kapanan iş yerleri camlarına, 'Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için kapalıyız' yazısı astı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kahve, restoran, kıraathane, lokanta, çay ocağı, berber, kuaför ve güzellik salonları gibi bir çok esnaf genelge kapsamında kepenk kapattı. Tokat'ta bu kapsamın dışında bulunan bir çok iş yeri de çalışanlarının sağlığı ve müşterilerinin sağlığı için camlarına yazı asarak gönüllü olarak kepenk kapattığını duyurdu. Geçici süreliğine dükkan kapatan esnaflar 'Dünya ve ülkemizde COVİD-19 salgını nedeniyle mağazamızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımızın aile ve sevdiklerinin sağlıkları ve kaygılarını dikkate alarak mağazamız geçici olarak kapatıyoruz" yazısı astı.

Duyarlılıklarından dolayı esnaflara teşekkür eden Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, "Biz esnaf sanatkarların temsilcileri olarak devletimizin gönderdiği genelge dışında kesinlikle kapatma yapılmasını tasvip etmiyoruz ama burada bazı firmalarımız güzel bir duyarlılık göstermiş. Çalışanlarının ve gelen müşterilerinin sağlığı açısından kapatmayı tercih edenler olmuş. Kimseyi kapattı ya da açtı diye sorgulama yapamayız. Ama ben duyarlılık gösterip önlem alan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı çok önemli. Gerçekten ekonomik olarak bizi etkiliyor ama sağlık olmayınca ekonomi hiç olmuyor" dedi.

Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

Kaynak: DHA

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Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

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