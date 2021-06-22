Tokat'ta genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
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Tokat'ta genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde genç kızı kaçırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde genç kızı kaçırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmudiye köyünde kızları H.Ö'nün (24) araçla kaçırıldığını belirten ailesi, jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu H.Ö'yü kaçırdıkları iddia edilen A.D, A.D, M.D. ve Y.A. yakalandı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunda darp izleri bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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