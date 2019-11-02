Tokat'ta fidan dikim töreni
Tokat'ta 200 sedir ve karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.
Tokat'ta 200 sedir ve karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.
Kentte bir süre önce oluşturulan Afrin Şehitleri Anısına Hatıra Ormanında fidan dikim töreni yapıldı.
Törene, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Baloğlu, Tokat Orman İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı, Tokat Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Hakan Savaş, kurum personelleri ile 23 yükümlü katıldı.
Katılımcılar, 200 adet sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturdu.