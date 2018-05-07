Tokat'ta Fetö Şüphelisi İki Astsubay Gözaltına Alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki astsubay gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda görevli astsubay A.D ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aynı alayda görevli astsubay İ.E'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan A.D, işlemlerinin ardından Diyarbakır'dan gelen ekibe, İ.E ise Mardin'den gelen ekibe teslim edildi.