Tokat'ta Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.
Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay C.U, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen C.U, işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.