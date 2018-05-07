Tokat'ta Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı

Tokat'ta Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Tokat'ta Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay C.U, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen C.U, işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.

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