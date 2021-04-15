Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 5 polis, meslekten ihraç edildi.
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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 5 polis, meslekten ihraç edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3'ü merkezde, 2'si ilçede görevli 5 polis hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.
Soruşturma sonucunda 5 polisin meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu