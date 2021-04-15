Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 5 polis, meslekten ihraç edildi.

FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar
FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 5 polis, meslekten ihraç edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3'ü merkezde, 2'si ilçede görevli 5 polis hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda 5 polisin meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Metin Oktay Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:51:29. #1.15#

title