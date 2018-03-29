Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda görevli Üsteğmen İ.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen İ.A, işlemlerinin ardından Gaziantep'ten gelen ekibe teslim edilecek.