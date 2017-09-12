Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla özel sektörde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 kişi aranıyor.