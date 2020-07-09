Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
09.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:13
TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Tokat yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA