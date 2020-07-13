Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
13.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:26
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ikisi muvazzaf asker 15 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA