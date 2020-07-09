Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
09.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:38
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - TOKAT
Kaynak: İHA