Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması" operasyonunda 15 kişi yakalandı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
11.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:16
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı meslek gruplarından 11 ilde 15 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA