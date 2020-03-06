Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik 18 şüpheliye gözaltı kararı
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Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik 18 şüpheliye gözaltı kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

06.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:32
Tokat'ta FETÖ'nün

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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