Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturma Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA