Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 zanlı yakalandı Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA