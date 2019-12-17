Tokat'ta FETÖ'den 14 gözaltı kararı

17.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:58

TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem emniyet yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Kaynak: DHA