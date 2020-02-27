Tokat'ta FETÖ'den 1 tutuklama

27.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:03

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, halen görevde bulunan 5'i öğretmen ve 1 hemşirenin aralarında olduğu 16 şüpheli, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA