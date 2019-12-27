Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
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Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

27.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:18
Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Evlerden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İlçe ekipleri, şüpheliler M.B, E.B, E.O. ve D.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çeşitli eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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