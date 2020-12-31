Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

31.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:16
Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İlçede son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının ardından Yeşilyurt Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, evlerden hırsızlık yapan Ö.P'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P, tutuklandı.

İlçe merkezinde 4 eve giren zanlının beyaz eşya, kumbara ve bozuk para çaldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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