Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu
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Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu evin yakınlarında bulundu.

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu evin yakınlarında bulundu.

Merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım'ın Seki Dağı mevkisindeki evlerinin önünde oynarken kaybolması üzerine dün akşam başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

Küçük çocuk ekipler tarafından evlerinin yakınlarında bulundu.

Süleyman Asaf Yıldırım, sağlık kontrolünden geçirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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