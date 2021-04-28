Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
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Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekipler arama yapıyor.

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekipler arama yapıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, Seki dağı mevkiinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Ailesi Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmanın haber vermesi üzerine AFAD ekipleri de köylüler ile arama çalışmasına katıldı.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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