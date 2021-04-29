Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Tokat'ta evinin önünden kaybolan 2 yaşındaki çocuk için ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım'ın Seki Dağı mevkisinde bulunan evlerinin önünde oynarken kaybolması üzerine dün akşam başlatılan arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bölgede devam eden arama çalışmalarına 100 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma kuruluşlarından gönüllüler ile vatandaşlar katılıyor.

Çocuğun kaybolduğu yer ile belde genelinde devam eden arama çalışmalarına dronlarla da destek veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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