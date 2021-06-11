Tokat'ta evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandı

Tokat'ta evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.Ç'nin evindeki atölyede kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği silah onarımı yaptığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 27 tabanca, 2 tüfek, 5 tabanca namlusu, 5 tüfek namlusu, 1183 çeşitli ebatlarda fişek, 5 bin 227 av tüfeği fişeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

M.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Sarp Akkaya Selçuk Balcı
Spor Diego Şenol Güneş Ergin Ataman Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta evini silah atölyesine çeviren kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:13:58. #1.14#

title