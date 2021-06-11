Tokat'ta evden hırsızlık yapan kişi otobüs terminalinde yakalandı

Tokat'ta jandarma ekipleri, hırsızlık zanlısını otobüs terminalinde yakaladı.

Tokat'ta jandarma ekipleri, hırsızlık zanlısını otobüs terminalinde yakaladı.

Merkeze bağlı Kızılöz köyünde kimsenin bulunmadığı sırada bir eve giren bir kişi, yaklaşık 50 bin lira değerinde altın yüzük, bilezik ve kolyeleri çaldı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan JASAT dedektifleri ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı M.T'nin yaptığını belirledi.

M.T'nin Konya'ya gideceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçti.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde JASAT dedektiflerinin takibi sonucu M.T, otobüse binmeye çalışırken gözaltına alındı.

M.T'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu