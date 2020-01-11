11.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:21

Tokat'ta evde eğitim gören öğrencilere eğlenceli ders imkanı

TOKAT'ta evde eğitim gören öğrencilerin aldığı dersler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğlenceli hale getiriliyor. Serebral Palsi (SP) hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç (11), evine gelen öğretmen ve tiyatrocular ile keyifli bir ders ortamı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula gidemeyen öğrencilere yönelik başlatılan evde eğitim hizmetinden il genelinde 78 öğrenci yararlanıyor. Bakanlığın başlatmış olduğu evde eğitim hizmetine yenilik ekleyen Milli Eğitim Müdürlüğü, temel derslerin yanında sosyalleşmelerine katkı sağlayacak çeşitli aktivitelerle de eğlendiriliyor. Bu kapsamda kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ormanbeyli köyünde yaşayan Yılmaz-Semra Koç çiftinin 3 çocuğundan sonuncusu olan, SP hastası ilkokul öğrencisi Ender Koç, tiyatrocular, vantriloklar ve müzisyenler tarafından ziyaret edildi. Eğitimini tamamladıktan sonra hastaları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyleyen başarılı öğrenci Ender'in, haftanın 4 günü evinde yapılan derslerle amacına ulaşması için çalışılıyor.

Lise ve üniversiteyi bitirerek doktor olmak istediğini ifade eden Ender Koç, "Çok güzel ders çalışıyoruz hocamla. Hocamdan ben çok memnunum. İnşallah ben lise, üniversiteyi bitirip doktor olacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Öğretmenim etkinlikler yapıyor, çok güzel oyunlar oynatıyor. Komik bir öğretmen espri yapıyor. Çok seviyorum ben hocamı" ifadelerini kullandı.

'ENDER AZİMLİ VE ZEKİ BİR ÖĞRENCİ'

Haftanın dört günü Koç ailesinin evine gelerek Ender'e Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersi veren Sınıf öğretmeni Selcan Karakaş ise enderin azimli ve zeki bir öğrenci olduğunu belirterek, "Ben haftanın dört günü geliyorum. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi işliyoruz birlikte. Bugün Türkçe ve matematik derslerini işledik. Ender'in de söylediği gibi ben dersimi eğlenceli hale getirmek için birçok şey yapıyorum. Ender, zeki bir öğrenci çok seviyorum, azimli ilerisini görebiliyorum. Öğrenmeye azmi ve hevesi var? dedi.

Oğlunun doğuştan SP rahatsızlığının olduğunu belirten anne Semra Koç, "Biz yürüttüğümüz zaman yürüyor, kendisi yürüyemiyor. Her şeyden çok korkuyor. Enderi ben okula götürdüm bir yıl boyunca gitti. Ben kendim götürdüm. Seslerden rahatsız olduğu için ben hep yanında olmak zorunda kaldım benimde rahatsızlığım vardı. Bende yüksek sese gelemedim. Evde eğitim görmesini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler de yardım ettiler. Çok iyi evde eğitim ile böyle çocuklara bu hizmetin yapılması çok güzel. Sürekli takip ediyorlar. Öğretmenler gelip evde etkinlikler yapıyorlar. Bizde okula götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşları sürekli geliyorlar, burada etkinlik yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz devletimize. Oğlum okumaya çalışıyor her şeyi takipte. Öğretmenini çok seviyor, ilgiyi de çok sever. Okuması güzel ama yazmasında biraz sıkıntısı var. Sürekli lise ve üniversiteyi bitirip doktor olacağım diyor? diye konuştu.

Kaynak: DHA

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