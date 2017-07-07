Tokat'ta Evde Çıkan Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Öldü

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Erenler Mahallesi Rüstem Çelebi Caddesi'nde Afganistan uyruklu "Refi" isimli kişiye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 6 kişi, balkondan atlayarak kurtuldu, 3 yaşındaki "İsmail" isimli çocuk ise evde mahsur kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.



Çocuğunu kurtarmak için içeri girmek isteyen baba Refi'ye polis ve itfaiye ekipleri izin vermedi.



Yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Küçük İsmail'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sinir krizi geçiren baba Refi ile aile üyeleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.